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Sivilleri hedef alan Ermenistan'a Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bugün Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de, sivilleri hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.

Sivilleri hedef alan Ermenistan'a Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından Ermenistan'ın Azerbaycan'daki ikinci büyük kentinde siviller hedef alınarak gerçekleştirilen saldırılar kınandı. Açıklamada;

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan'ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan'ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Berna Akkaya
Editör


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