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  3. Şizofreni hastasından sınırları zorlayan hareket! Türk Bayrağı’nı ayaklar altına aldı

Şizofreni hastasından sınırları zorlayan hareket! Türk Bayrağı’nı ayaklar altına aldı

Bursa'da meydana gelen olayda bir şahıs, esnafın camından aldığı bayrağı yere attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şizofreni hastası olduğu anlaşılan şahsın, sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi.

Şizofreni hastasından sınırları zorlayan hareket! Türk Bayrağı’nı ayaklar altına aldı

Bursa'da psikolojik sorunları olan bir kişi iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını ayaklarının altına aldı. Vatandaşların tepki göstermesi sonucu kaçan kişinin o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Zanlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak tedavi için hastaneye gönderildi. Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere sererek üzerine bastı. Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı. Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olayın ardından karakola giden esnaf U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti. Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesinin, polise, çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. H.S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Şizofreni hastasından sınırları zorlayan hareket! Türk Bayrağı’nı ayaklar altına aldı

Şizofreni hastasından sınırları zorlayan hareket! Türk Bayrağı’nı ayaklar altına aldı

Şizofreni hastasından sınırları zorlayan hareket! Türk Bayrağı’nı ayaklar altına aldı

Şizofreni hastasından sınırları zorlayan hareket! Türk Bayrağı’nı ayaklar altına aldı

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