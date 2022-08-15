Skandal sözler sonrası başsavcılık harekete geçti! Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Yaptığı açıklamalar ve eylemlerle adından söz ettiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda partisinin il gençlik kolları başkanlarıyla bir araya gelmişti.

DİKTATÖR KELİMESİNİ KULLANDI

Kaftancıoğlu yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal bir ifade kullanarak, "Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri hâline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz." demişti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan haberlerin ardından harekete geçti. Kaftancıoğlu'nun söz ve beyanlarının "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kalan ifadeler olduğu belirlendi. Bunun üzerine başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATLARINDAN SUÇ DİLEKÇESİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da Kaftancıoğlu'nun sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç dilekçesi sundu. Dilekçede, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'taki toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle onur, şeref ve haysiyetini zedelediği ve ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edildi.

Dilekçede, "Şüpheli hiçbir ahlaki ve toplumsal değerle bağdaşmayacak şekildeki ifadelerle müvekkilime alenen hakaret etmiş ve bu hakaretleri basın yoluyla yapması sebebiyle suçun nitelikli hali sübut bulmuştur." ifadesine yer verilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istendi.

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