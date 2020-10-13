Skolyoz Belirtileri Nelerdir? Skolyoz Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Skolyoz hastalığı omurga eğikliği olarak da bilinen bir kemik rahatsızlığıdır. Skolyoz belirtileri nelerdir? sorusunun cevabı kişilere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Vücutta pek çok işlemi yerine getiren omurganın gerektiği şekilde olmaması hastaların günlük yaşamını da olumsuz yönde etkiler.

Yürüme, dik durma, hareketleri sorunsuz yapabilmeyi, idrar yapmayı ve hatta nefes almayı bile sağlayan omurga, eğri olduğunda bu işlevlerini tam anlamıyla yerine getiremeyebilir.

Tabi bu durum ileri düzey skolyozlarda daha etkilidir. Bazı durumlarda insan hayatını çok fazla etkilemez. Bu yüzden her skolyoz hastasını aynı şekilde değerlendirmek son derece yanlış olur. Omurga, içerisinde omurilikleri de barındır. Kol, bacak ve gövdenin beyinle olan iletişimini sağlayan omurilik de omurga içinde yer aldığı için hayati etkileri de olabilir. Peki hayatımızı bu denli etkileyen skolyoz nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

Doğuştan Gelen Skolyoz Belirtileri;

Bebeklerde daha sık görülen bu sağlık problemi, bir gelişim bozukluğu olarak değerlendirilir ancak tam olarak sebebi bilinmez.

- Bacaklarda ve kollarda anormal uzunluklar,

- Vücutta orantısızlık,

- Sırtta kıllanma ve kamburluk,

- Sağa veya sola doğru örülen eğiklik,

- Sırtta kemik çıkıntıları,

- Denede bozukluklar,

- Kalça ve omuzlarda orantısızlıklar,

- Nefes almada zorlanma.

Çocukluk Döneminde Ortaya Çıkan Skolyoz Belirtileri;

Bebeklik dönemindeki belirtilerle benzerlik göstermektedir.

- Sırtta cilt problemleri (belde gamze, kıl, vücut rengine göre farklı renkler vs.),

- Kollar ve bacaklarda anormal uzunluk ve dengesizlikler,

- Bel ağrısı ve kemik çıkıntıları,

- Vücut orantısızlıkları,

- Kamburluk ve dene bozukluğu,

- Yürümede bozukluk,

- Nefes almada ve idrar tutmada zorlanma.

Erişkinlik Döneminde Ortaya Çıkan Skolyoz Belirtileri;

Bu dönemde kişi vücudundaki farklılıkları fark eder ve kendisi geç olmadan doktor müdahalesi için muayene olur. Bu da her hastalıkta olduğu gibi skolyozda da oldukça fayda sağlayacaktır. Belirtileri yine bebeklik ve çocukluk döneminden çok fazla farklı değildir.

- Sırt ve bel ağrısı,

- Yürüme bozuklukları,

- Omuzlarda ve kalçada orantısızlıklar,

- Kamburluk

- Yeti kaybı ve yürüme mesafesinde hastalık ilerledikçe ortaya çıkan kısalmalar,

- Kuvvet kaybı ve nefes alıp vermede zorlanmalar,

- Yorgunluk hissi,

- Nefes alma ve idrar tutmada zorlanma.

Yaşlılık Döneminde Ortaya Çıkan Skolyoz Belirtileri;

Yaşlılıkta kemiklerin daha yumuşak ve dayanıksız bir forma kavuşmasıyla bu tür hastalıkların belirtileri kolay anlaşılmayabilir. Çünkü yaşlılıkla birlikte gelen kemik ağrıları olacağı düşünülebilir. Ancak burada belirleyici unsur kişideki vücut orantısızlıkları ve sırtta kendini gösteren kemik çıkıntıları olabilir. Yine bu dönem belirtileri de erişkinlik atta çocukluk ve bebeklik dönemi belirtileriyle oldukça benzerlik gösterir.

Nefes almada güçlük ve idrar tutamama gibi belirtilerin de yaşlılık yüzünden olduğunu düşünüp önlem almamak, bir tedaviye başlamada geç kalmak, hasta için oldukça kötü sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden bilinçli her bireyin yapacağı kendini veya yakınını iyi gözleyerek şüpheli durumlarda bir uzman yardımı almak olacaktır.

Skolyoz nedir, tedavisi var mı? Skolyoz nasıl önlenir?