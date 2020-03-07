ŞOK Market açılış saatleri kaç 2020? ŞOK Market kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

ŞOK Marker'i kullanan vatandaşlar internette açılış saatlerini araştırmaya başladı. Peki ŞOK Market açılış saatleri kaç 2020? ŞOK Market kaçta açılıyor 2020? Kaçta kapanıyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

ŞOK MARKET AÇILIŞ SAATLERİ KAÇ 2020?

ŞOK Market daha önce sabah saat 09:00 itibariyle müşterilerine hizmet vermeye başlıyordu. Ama son yapıulan değişiklikle birlikte aartık ŞOK Market kepenklerini saat 08:00 itibariyle açaçak.

Mağazanın akşam kapanma saatlerinde ise bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Eskisi gibi 21.00'da ise mesaiyi bitirilecek.

ŞOK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

ŞOK şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

ŞOK ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: ŞOK marketlerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. ŞOK market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

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ŞOK MARKET İLETİŞİM NUMARALARI

Müşteri İletişim Merkezi

0212 576 33 00

Şok Marketler Ticaret A.Ş

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon: 0850 221 11 00



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ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 7.003’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.

ŞOK MARKET TARİHÇESİ NASILDIR?

ŞOK Marketler 13 mağaza ile faaliyetine başladı.

2011

ŞOK Marketler 1.255 mağaza ve 7 depo ile Yıldız Holding bünyesine katıldı.

2012

Mağazalarda düzenlemeler yapıldı ve 1.144 mağaza ile yıla girildi.

2013

Şok Marketler, indirimli süpermarket zinciri olan Dia S.A.’yı 584 mağazası ile, Türkiye’de "Onurex" olarak bilinen perakende zinciri Onur Ekspres Marketçilik A.Ş.’yi 116 mağazası ile ve Devamlı İndirim Mağazacılık (Dim) mağaza zincirini 18 mağazası ile satın alarak, bünyesine kattı.

2014

Tüm mağazaların ŞOK mağazalarına dönüşümü tamamladı.

2015

Yeni iş modeli ve mağaza konsepti geliştirildi. Her gün ortalama 3 mağaza açılarak organik büyümeye geçildi ve yılsonu itibariyle 3.000 mağazaya ulaştı.

2016

Yeni mağaza konsepti ile günde 3 mağaza açmaya devam edilirken, mevcut 1.648 mağaza yeni mağaza konseptine dönüştürüldü. 1.000 yeni mağaza açılarak, mağaza sayısı 4.000’e ulaştı.

2017

ŞOK 81 ilde müşterilerine ulaşır hale geldi ve 5.100’ü aşan mağazaya ulaştı.

Mobil uygulama olan Cepte ŞOK uygulaması başlatıldı. “Tıkla ve Gel Al” uygulamasıyla Türkiye’de mobil uygulaması olan ilk perakende indirim marketi oldu.

2018

ŞOK 6.364 mağaza sayısı ve 27.135 çalışanıyla büyümeye devam etti.