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  3. Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı: İsmail Demirbaş tahliye oldu!

Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı: İsmail Demirbaş tahliye oldu!

Antalya'da bir sokak röpportajı sırasında hükümet ve ekonomi politikalarını eleştirdiği için tutuklanan İsmail Demirbaş tahliye edildi. Haberi Twitter hesabı üzerinden duyuran 'Kendine Muhabir' isimli hesap, ikinci duruşmanın 28 Aralık tarihinde yapılacağını belirtti.

Antalya’da katıldığı bir sokak röportajındaki söylemleri nedeniyle sosyal medyada gündem olan ve bu röportajda, ekonominin durumunu ve hükümeti eleştirdiği gerekçesiyle evi basılarak gözaltına alınmasının ardından tutuklanan İsmail Demirbaş tahliye edildi.

Twitter’da ‘Kendine Muhabir’ isimli hesap tarafından yapılan paylaşımda, ikinci duruşmanın 28 Aralık'ta olduğu bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'daki ilk röportajının ardından 49 yaşındaki İsmail Demirbaş'ın evi 24 Ekim'de polislerce basılmıştı. Gözaltına alınan Demirbaş, adli kontrol şartıyla bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim” demişti.

İsmail Demirbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden tutuklandı? İsmail Demirbaş röportajİsmail Demirbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden tutuklandı? İsmail Demirbaş röportaj

Demirbaş ikinci kez konuştuğu bir sokak röportajında yine iktidarı eleştirince bir kez daha gözaltına alınmış, hakkında bu kez ev hapsi kararı verilmişti. Ancak daha sonra Demirbaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

 

Berna Akkaya
Editör


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