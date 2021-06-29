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Sokaklarda yaz temizliği başladı! Daha temiz bir çevre için ekipler iş başında

Pendik'te yaz ayının neden olduğu kirlilik sıcak havalarla birlikte etkisini iyice hissettiriyor. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması için harekete geçti.

Sokaklarda yaz temizliği başladı! Daha temiz bir çevre için ekipler iş başında

Pendik sokakları daha temiz olsun diye belediye ekipleri hummalı çalışmalar sürdürüyor.  3 ayda bir düzenlenen mahalle bazlı Toplu Temizlik ve Yol Bakım Onarım Çalışması yeniden başladı. Fen İşleri, Zabıta, Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 17 Temmuz’a kadar cadde, sokak ve parklarda temizlik ve bakım yapıyor.

Sokaklarda yaz temizliği başladı! Daha temiz bir çevre için ekipler iş başında

CADDE, SOKAK VE YEŞİL ALANLAR TEMİZLENİYOR...

Toplu Temizlik ve Yol Bakım Onarım Çalışması’na Fatih ve Ahmet Yesevi Mahallelerinden başlayan belediye ekipleri, bugün de Esenyalı ve Orhangazi Mahallelerinde çalışıyor. Ekipler, çalışma kapsamında ağaç budama, çim biçme, kaldırım tamiri, tretuvar boyama, cadde ve sokak yıkama gibi işlemleri aynı anda gerçekleştiriyor. Hava şartlarının uygun olduğu her gün sürecek program, 17 Temmuz’da Bahçelievler, Batı ve Doğu mahallelerindeki çalışmayla sona erecek.

Sokaklarda yaz temizliği başladı! Daha temiz bir çevre için ekipler iş başında

Sokaklarda yaz temizliği başladı! Daha temiz bir çevre için ekipler iş başında

Sokaklarda yaz temizliği başladı! Daha temiz bir çevre için ekipler iş başında

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