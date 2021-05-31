Sadat Nedir? | Sadat kurucusu kimdir? | Görevi nedir?2021 karne günü | Karneler ne zaman verilecek? | 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri hangi gün verilecek?Son dakika | 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran Cuma günü verilecekSurvivor’a kim veda edecek? Mert Öcal açıkladıBakan Koca: Hayatın tüm güzelliklerini sevdiklerimizle paylaşmak için kolları sıvıyoruzTürkiye 0 - 0 Gine | MAÇ SONUCUOrtaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? | Ortaokullar açılacak mı? | MEB okul açıklaması1 Haziran spor salonları açıldı mı? Açık mı, kapalı mı? Spor salonları çalışma saatleri 2021Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? | Liseler açılacak mı? | MEB okul açıklamasıDüğün kısıtlaması kalktı mı? | Düğünler serbest mi? | İçişleri Bakanlığı nikah düğün genelgesi
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran Cuma günü verilecek

Son dakika | 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran Cuma günü verilecek

Son dakika haberi... Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Son dakika | 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran Cuma günü verilecek

Son dakika haberi... Öğrencilerin karne alacakları tarih belli oldu. Öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran Cuma günü alabilecekler.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."

{TITLE_STRIP}Bakan Selçuk'tan ilkokul, orta okul ve liselere ilişkin 'yüz yüze eğitim' açıklaması!

KARNELER 18 HAZİRAN CUMA GÜNÜ VERİLECEK

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT