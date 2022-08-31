Son dakika! 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika... AFAD sosyal medyadan acı haberi duyurdu. Açıklamalara göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika... AFAD resmi Twitter hesabından paylaştı. Açıklamalara göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,7 büyüklüğünde, 7.03 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası ilçesinin 15.44 kilometre açığında saat 12.56 sıralarında 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.

AFAD'ın son dakika yaptığı açıklamaya göre, Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika! 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD SON DEPREMLER 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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