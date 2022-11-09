Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) aktardığına göre; İtalya'nın merkezinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA | İtalya'nın orta kesiminde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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