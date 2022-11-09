SON DAKİKA! NSC duyurdu! Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var...

Nepal'in batısındaki Doti bölgesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası yapılan açıklamada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

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SON DAKİKA! NSC duyurdu! Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var...

Güney Asya ülkesi Nepal'in Ulusal Sismoloji Merkezi (NSC) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin batısında yer alan Doti bölgesinde yerel saatle 02.12'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda kerpiç ev yıkılırken, bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Polis, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını aktardı. Nepal ordu sözcüsü Narayan Silwal ise en az 2 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

HİNDİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedilen sarsıntı yaklaşık 10 saniye sürdü. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. (İHA)

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