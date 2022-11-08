"Bugünü yarını yok" diyerek uyardı! Erkan Özgür'den korkutan açıklama: "6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor"

Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, Malatya'da meydana gelmesi beklenen yıkıcı bir deprem konusunda uyarılarda bulundu. "Bugünü yarını yok" diyen Özgür, "Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor." ifadelerini kullandı.

YAYINLAMA
Google News
"Bugünü yarını yok" diyerek uyardı! Erkan Özgür'den korkutan açıklama: "6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor"

Malatya'da meydana gelen ufak çaplı sarsıntıların Çelikhan-Erkenek fay hattını sıkıştırdığını ifade eden Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, "2020’den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor." ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen deprem gibi yıkıcı ve kayıpların çok olduğu bir felaket yaşanmaması için sık sık yetkilileri uyardıklarını ve 28 Ekim'den bu yana meydana gelen depremler nedeniyle bölgede hasar tespit çalışmaları başlattıklarını aktaran Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

"Bugünü yarını yok" diyerek uyardı! Erkan Özgür'den korkutan açıklama: 6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor

"O FAY HATTI KIRILACAK, BUGÜNÜ YARINI YOK"

Malatya'nın olası depreme hazır olmadığı kaydeden Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özgür,

"Türkiye genelinde 24 il, 110 ilçe ve 500’e yakın köy ve mahalleden aktif fay hatları geçiyor. Bu fay hatlarının bir an önce planlara işlenmesi gerekiyor. Bu noktada da Malatya'da kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bizler can kaybının az olması için uğraşan bir meslek grubuyuz. Bizim amacımız deprem olmadan neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Büyük bir deprem kapıda. Çelikhan- Erkenek hattını sıkıştırıyor. 2020’den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Olası bir depremde de Malatya’nın birçok yeri yerle bir olacak gibi görünüyor. Kışla Caddesi, Akpınar, Fuzuli Caddesi’nde hep bitişik nizamlı yapılar var. Yeni ya da eski bina fark etmiyor. Bir an önce bunlara çözüm bulunup, kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor" diye konuştu.

Basın mensuplarının, depremin şiddeti ile ilgili sorularına da yanıt veren Özgür, "Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor. Geçen gün hatta Naci Görür hoca da açıklama yapmıştı" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
AFAD Başkanı duyurdu! 9 Kasım'da tüm yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirilecek!
AFAD Başkanı duyurdu! 9 Kasım'da tüm yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirilecek!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı
Uzmanlar açıkladı! O il için deprem uyarısı! "Tedbirli olmakta fayda var”
Uzmanlar açıkladı! O il için deprem uyarısı! "Tedbirli olmakta fayda var”
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denetimsizliğin sonuçları her geçen gün artıyor! CHP'li İBB'nin şoförü engelli vatandaşa küfürler ve hakaretler savurdu!
Denetimsizliğin sonuçları her geçen gün artıyor! CHP'li İBB'nin şoförü engelli vatandaşa küfürler ve hakaretler savurdu!
Kahramanmaraş'ta komşu kavgası: 1’i bebek 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta komşu kavgası: 1’i bebek 7 yaralı
Yunanistan geri itti,138 düzensiz göçmeni Türk kara suları kurtardı: 75 göçmen yakalandı
Yunanistan geri itti,138 düzensiz göçmeni Türk kara suları kurtardı: 75 göçmen yakalandı
Bakan Akar'dan açıklama: “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her türlü çabayı destekliyoruz”
Bakan Akar'dan açıklama: “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her türlü çabayı destekliyoruz”
Son Haberler
Canlı yayın | MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, grup toplantısında konuşuyor
Canlı yayın | MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, grup toplantısında konuşuyor
"Bugünü yarını yok" diyerek uyardı! Erkan Özgür'den korkutan açıklama: "6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor"
"Bugünü yarını yok" diyerek uyardı! Erkan Özgür'den korkutan açıklama: "6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor"
Dolar ve Euro birbirine yaklaştı! Döviz kurlarında son durum ne? İşte güncel döviz kuru fiyatları...
Dolar ve Euro birbirine yaklaştı! Döviz kurlarında son durum ne? İşte güncel döviz kuru fiyatları...
Doktorlar dizisinin başrol oyuncusu domuz etiyle yemek yaptı! Takipçileri çileden çıktı!
Doktorlar dizisinin başrol oyuncusu domuz etiyle yemek yaptı! Takipçileri çileden çıktı!
Kaynana gelin kavgası kanlı bitti! Birbirlerini bıçakladılar...
Kaynana gelin kavgası kanlı bitti! Birbirlerini bıçakladılar...
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıkladı: 2 buçuk milyon vatandaşa destekler hesaplara yatırılıyor
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıkladı: 2 buçuk milyon vatandaşa destekler hesaplara yatırılıyor
Çok Okunanlar
6 Kasım 2022 Salı hava durumu: Hazırlıklı olun kar geliyor! O illerde sağanak yağış ve kar bekleniyor!
6 Kasım 2022 Salı hava durumu: Hazırlıklı olun kar geliyor! O illerde sağanak yağış ve kar bekleniyor!
8 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, yardım istemesini bil, Terazi, beklediğin haberler geliyor!
8 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, yardım istemesini bil, Terazi, beklediğin haberler geliyor!
Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütüne kritik darbe: Sözde sorumluların da olduğu teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütüne kritik darbe: Sözde sorumluların da olduğu teröristler etkisiz hale getirildi
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Yükseliş sonrası hafif düşüş var! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Yükseliş sonrası hafif düşüş var! İşte güncel altın fiyatları
EGM'den karalamalara yazılı açıklama: "15 Temmuz'u başaramayanların bize nasıl kin beslediğini biliyoruz"
EGM'den karalamalara yazılı açıklama: "15 Temmuz'u başaramayanların bize nasıl kin beslediğini biliyoruz"
Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"