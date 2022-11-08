"Bugünü yarını yok" diyerek uyardı! Erkan Özgür'den korkutan açıklama: "6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor"

Malatya'da meydana gelen ufak çaplı sarsıntıların Çelikhan-Erkenek fay hattını sıkıştırdığını ifade eden Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, "2020’den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor." ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen deprem gibi yıkıcı ve kayıpların çok olduğu bir felaket yaşanmaması için sık sık yetkilileri uyardıklarını ve 28 Ekim'den bu yana meydana gelen depremler nedeniyle bölgede hasar tespit çalışmaları başlattıklarını aktaran Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

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"O FAY HATTI KIRILACAK, BUGÜNÜ YARINI YOK"

Malatya'nın olası depreme hazır olmadığı kaydeden Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özgür,

"Türkiye genelinde 24 il, 110 ilçe ve 500’e yakın köy ve mahalleden aktif fay hatları geçiyor. Bu fay hatlarının bir an önce planlara işlenmesi gerekiyor. Bu noktada da Malatya'da kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bizler can kaybının az olması için uğraşan bir meslek grubuyuz. Bizim amacımız deprem olmadan neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Büyük bir deprem kapıda. Çelikhan- Erkenek hattını sıkıştırıyor. 2020’den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Olası bir depremde de Malatya’nın birçok yeri yerle bir olacak gibi görünüyor. Kışla Caddesi, Akpınar, Fuzuli Caddesi’nde hep bitişik nizamlı yapılar var. Yeni ya da eski bina fark etmiyor. Bir an önce bunlara çözüm bulunup, kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor" diye konuştu.

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Basın mensuplarının, depremin şiddeti ile ilgili sorularına da yanıt veren Özgür, "Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor. Geçen gün hatta Naci Görür hoca da açıklama yapmıştı" şeklinde konuştu.