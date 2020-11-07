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  3. ABD'deki seçim sonuçlandı! Seçimi Joe Biden kazandı

ABD'deki seçim sonuçlandı! Seçimi Joe Biden kazandı

AP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre, Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu. Joe Biden Pensilvanya'yı da alarak toplam 284 delegeye ulaştı.

ABD'deki seçim sonuçlandı! Seçimi Joe Biden kazandı

AP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre, 284 delegeye ulaşan Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek. 

ABD'deki seçim sonuçlandı! Seçimi Joe Biden kazandı

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

Joe Biden "ABD halkının ülkemize liderlik etmek için beni seçmesinden onur duyuyorum. Önümüzdeki iş zor olacak, ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de, tüm ABD'liler için bir başkan olacağım." açıklamasında bulundu. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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