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  3. Son dakika | Açıklamaları sonrası disipline sevk edilmişti! MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinden istifa etti

Son dakika | Açıklamaları sonrası disipline sevk edilmişti! MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinden istifa etti

Son dakika... MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika | Açıklamaları sonrası disipline sevk edilmişti! MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinden istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda partisine ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bağlı kalacağını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum."

NE OLMUŞTU?

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, katıldığı bir TV programında ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” demişti. 

Son dakika | Açıklamaları sonrası disipline sevk edilmişti! MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinden istifa etti

Sözlerini sürdüren Ersoy, " Enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı" ifadelerini kullanmış ve açıklamaları MHP'de rahatsızlık yaratmıştı. 

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Bu açıklamalar sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, Ersoy'un disiplin kuruluna sevk edildiği duyurulmuştu. 

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{TITLE_STRIP}Son dakika | Açıklamaları başına iş açtı! MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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