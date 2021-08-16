Son dakika | AFAD açıkladı! Sel felaketinde can kaybı sayısı 72'ye yükseldi

Son dakika haberi... Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı arttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 11, Bartın'da 1 vatandaş yaşamını yitirdi.

AFAD SON DURUMU AKTARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sellerin ardından bölgedeki müdahale ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, 8 bin 172 personel, 21 helikopterin görev yaptığı, 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildiği ve 150 bin 270 kişilik sıcak yemek dağıtıldığı ifade edildi.