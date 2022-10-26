Son dakika | AFAD duyurdu! Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde korkutan deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de yerin 7.01 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Kepsut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 26, 2022
TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR) https://t.co/9vU4HxC7Gj
26.10.2022, 13:27:42 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 7.4 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2022
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Bigadiç (Balıkesir)
Tarih:2022-10-26
Saat:13:27:42 TSİ
Enlem:39.537 N
Boylam:28.203 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/qKsvBDSdLK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 26 Ekim 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde: