Son dakika | AFAD duyurdu! Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde korkutan deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de yerin 7.01 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Kepsut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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AFAD SON DEPREMLER 26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 26 Ekim 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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