Ayrılık aşamasında olduğu eşinin evine benzin dökerek ateşe verdi! Alev alev yanan daire kullanılamaz hale gelirken dairede yaşayan...

Olay İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi. Saat 15:00 sularında Torbalı'da bir binanın 1'inci katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye daireyi, eşi ile boşanma aşamasında olan 35 yaşındaki M.C. benzin dökerek yaktı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Ekipleri müdahalesi sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, dairede kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.
Yangını çıkarttığı düşünülen M.C. polis ekipleri tarafından aranırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.