Kırklareli'de koca dehşeti! Uzaklaştırma kararı olduğu halde eşini silahla vurdu, olaya şahit olan kızı balkondan aşağı atladı!

Kırklareli ili merkez ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın ikinci katında yaşayan 44 yaşındaki S.A., boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaşma kararı çıkartılan eşi Z.A.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BAŞINDAN VURULMUŞ BİR HALDE BULUNDU

Silah seslerinin gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri daireye girdi. Daireye giren ekipler S.A.'yı mutakta başında vurulmuş bir şekilde yerde yatarken buldu.

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HAYATINI KAYBETTİ

Babası ile annesini o halde gördükten sonra korkarak balkondan atlayan kızları M.A. da yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A. ve anne S.A.'ya ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Anne S.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kızı M.A.'nın tedavisi sürüyor.

Eşini vurduktan sonra olay yerindan kaçmaya çalışan Z.A.A., polis ekipleri tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.