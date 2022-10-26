İki grup arasında yaşanan "Ne bakıyorsun" gerginliği karakolda bitti! Polisle kovalamaca yaşayan 6 kişi gözaltına alındı!

İzmit'te saat 21:45 sıralarında Kent Meydanı'nda oturan iki grup arasında "Ne bakıyorsun" kavgası çıktı. Şiddetlenen kavganın sonu karakolda bitti.

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İki grup arasında yaşanan "Ne bakıyorsun" gerginliği karakolda bitti! Polisle kovalamaca yaşayan 6 kişi gözaltına alındı!

Olay İzmit Kent Meydanı'nda saat 21:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydanda oturan iki grup, gruptaki kişilerden birinin diğerine "Ne bakıyorsun" diye sorması üzerine tartışmaya başladı. Tartışma hararetlenip büyüyünce kavgaya dönüştü.

İki grup arasında yaşanan "Ne bakıyorsun" gerginliği karakolda bitti! Polisle kovalamaca yaşayan 6 kişi gözaltına alındı!

SONU EMNİYETTE BİTTİ

Şiddetlenen kavgaya meydanda bulunan polisler müdaha etmek istedi. Kavga eden gruplar polisi görünce kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ile aralarında kovalamaca yaşanan gruplardan 6 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Kavga emniyette sona erdi.

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