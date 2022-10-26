İki grup arasında yaşanan "Ne bakıyorsun" gerginliği karakolda bitti! Polisle kovalamaca yaşayan 6 kişi gözaltına alındı!

Olay İzmit Kent Meydanı'nda saat 21:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydanda oturan iki grup, gruptaki kişilerden birinin diğerine "Ne bakıyorsun" diye sorması üzerine tartışmaya başladı. Tartışma hararetlenip büyüyünce kavgaya dönüştü.
SONU EMNİYETTE BİTTİ
Şiddetlenen kavgaya meydanda bulunan polisler müdaha etmek istedi. Kavga eden gruplar polisi görünce kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ile aralarında kovalamaca yaşanan gruplardan 6 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Kavga emniyette sona erdi.