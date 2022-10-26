Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki genç kızın ölümünde yeni gelişme: Gözaltına alındılar!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öldürülen Gamze Sakallıoğlu'nun katillerinin bulunması için yapılan aram çalışamalarında yeni bir gelişme yaşandı.

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Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki genç kızın ölümünde yeni gelişme: Gözaltına alındılar!

Geçtiğimiz 24 Ocak'ta Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Yaşanan olayın ardından emniyet ekipleri geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki genç kızın ölümünde yeni gelişme: Gözaltına alındılar!

TELEVİZYONA ÇIKARAK KATİLİ ARAMIŞLARDI

4 çocuklarından en küçüğünün esrarengiz bir şekilde ölü bulunması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba, aylar sonra adli kontrolle serbest kaldı. Çift, cezaevinden çıktıktan sonra ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak çocuklarının katilinin bulunmasını istedi.

Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki genç kızın ölümünde yeni gelişme: Gözaltına alındılar!

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Aylarca programa katılan Sakallıoğlu çifti, bugün yeniden gözaltına alındı. Yeni elde edilen deliller sonucu anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çift, programdan sonra gözaltına alındı. Sakallıoğlu çifti Bodrum'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü.

Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki genç kızın ölümünde yeni gelişme: Gözaltına alındılar!

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakallıoğlu çifti ile birlikte Gamze'nin ağabeyi M.S., yengesi N.S., amcası E.S., kuzeni G.S. ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K. Bodrum'da, ablası F.K. ile eniştesi D.K. Milas'ta gözaltına aldı. Karakola götürülen 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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