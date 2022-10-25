Kadıköy'de yangın paniği! Art arda patlamalar oldu

Kadıköy'ün Fikirtepe mahallesinde saat 19:30 sularında meydana gelen yangında, edinilen bilgiye göre kullanılmayan bir gecekonduda sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın başladı. Önce bir gecekonduda başlayan yangın, kısa sürede etraftaki diğer gecekondulara da sıçrayarak büyüdü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık eklipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri ilk müdahaleleri gerçekleştiririken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de yaşanabilecek başka bir olumsuz durum ihtimaline karşı güvenlik önlemleri aldı.

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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ART ARDA PATLAMALAR OLDU

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden biri "Kentsel dönüşüm bahanesiyle iki tane müteahhit arka tarafta bulunan bir parsel içerisindeki binayı boşalttı. Bizim mevcut binamıza resmi yollardan bir şey yapamadıkları için binamıza çökmeye çalışıyorlar. Bizi korkutarak yıldırmak için burada ellerinden geleni yapıyorlar. Olayın çıkış sebebi bu. Yangın sırasında biz evdeydik bir anda parladı. Art arda patlamalar oldu. Bir anda yangın büyüdü" ifadelerine yer verdi.