Ekmek almaya gidiyordu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! 7 yaşındaki çocuğun sokak köpeği ile imtihanı kanlı bitti!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olayda 7 yaşındaki E.K., ekmek almak üzere evden çıkıp evlerinin yakınındaki fırına giderken bir sokak köpeğiyle karşılaştı. Sokak köpeğinin kovalamaya başladığı küçük çocuk, koşarak uzaklaşmaya ve karşıdan karşıya geçmeye çalışırken o sırada yoldan geçmekte olan bir otomobilin altında kaldı.

OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇTİ

Yolun karşına geçmek için koşarken dengesini kaybedip düşen E.K., o sırada yoldan geçmekte olan bir otomobilin altında kaldı. Aracın üzerinden geçtiği küçük çocuk, araç sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi sürüdüğü öğrenilen E.K.'nin beyin kanaması geçirdiği ve akciğerlerinde hasar oluşturuğu aktarıldı.

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BİR ÖNLEM ALINMADI

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük çocuğun babası, “Sokaklarımızda aşırı derecede sahipsiz köpekler var. Bu köpekler yüzünden 7 ay önce büyük oğlum ısırıldı. Dün de küçük oğlumu kovaladılar. Oğlum panikle ne yapacağını şaşırarak yola atladı. Bu sırada yoldan geçen araç da oğluma çarptı. Oğlum şu an beyin kanaması geçirmiş. Akciğerlerinde de kanama varmış. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumunun iyiye gittiğini söylüyorlar ama beyin kanaması geçirmiş, akciğer kanaması var. Nasıl iyi olabiliyor anlamadım. Mahallemizde kontrolsüz ve aşırı derecede işlek bir caddemiz var. Bu caddeyi daha önce defalarca muhtarlığa bildirdik önlem alınması için. Bir önlem alınmadı. Kendi çabalarımızla yapmak istedik yasak olduğunu söylediler. Bir ay önce de komşumun oğluna araba çarptı. Buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Araç şoföründen şikayetçi değilim. Adam vicdanlı, merhametli biri. Çocuğumu alıp hastaneye getirmiş. Onda bir suç bulmuyorum” dedi.