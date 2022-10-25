Kontrolden çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı, kullanılamaz hale gelen araçtaki 2 kişi...

Erzincan Merkez'de, otoyolda seyir halinde gitmekte olan bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle takla atarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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Kontrolden çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı, kullanılamaz hale gelen araçtaki 2 kişi...

Erzincan'ın Merkez ilçesinde meydana gelen kazada otoyolda seyir halinde giden araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

Kontrolden çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı, kullanılamaz hale gelen araçtaki 2 kişi...

PATLAMA İHTİMALİNE KARŞI TEDBİR ALINDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar araçtan kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri herhangi bir patlama ve yangın ihtimaline karşı tedbir aldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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