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  3. Son dakika: AFAD açıkladı! İzmir'de 3.5 şiddetinde deprem

Son dakika: AFAD açıkladı! İzmir'de 3.5 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19.19'da İzmir'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika: AFAD açıkladı! İzmir'de 3.5 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 19.19 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7.00 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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