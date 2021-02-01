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  3. Son dakika... İzmirlilerin psikolojisi bozuldu: Karaburun'da 4,7 deprem

Son dakika... İzmirlilerin psikolojisi bozuldu: Karaburun'da 4,7 deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Ege Denizi İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika... İzmirlilerin psikolojisi bozuldu: Karaburun'da 4,7 deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Ege Denizi İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 16.10'de 4,7 büyüklüğünde  yerin 6.90 km altında bir deprem daha meydana geldi. Deprem korkuya neden olurken can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 4.7 büyüklüğünde yerin 9,8 kilometre altında gerçekleşti. 

İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

SAAT                   BÜYÜKLÜK

08.03                        4,1 

08.46                        5,1

08.47                        4.8 

09.00                        4.7 

09.34                        4.2 

10.51                        3.6 

11.35                        5,1

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

Son dakika... İzmir Karaburun'da 5,1 büyüklüğünde depremSon dakika... İzmir Karaburun'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İzmirlilerin psikolojisi bozuldu: Karaburun'da 4,7 depremSon dakika... İzmirlilerin psikolojisi bozuldu: Karaburun'da 4,7 deprem

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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