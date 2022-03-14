Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Adıyaman Çelikhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika...AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika...AFAD verilerine göre saat 15.38'de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 km olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4,4 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Adıyaman. Çelikhan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Çelikhan (Adiyaman)
Tarih-Saat : 14.03.2022, 15:38:18 TSİ
Enlem : 38.0736 N
Boylam : 38.3905 E
Derinlik : 7.06 km
Detay : https://t.co/N6GwrmjXV0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 14 MART 2022 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 14 Mart 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
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