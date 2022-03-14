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  3. Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Adıyaman Çelikhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Adıyaman Çelikhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika...AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika...AFAD verilerine göre saat 15.38'de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 km olarak belirlendi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4,4 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Adıyaman. Çelikhan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. 

 

 

AFAD SON DEPREMLER 14 MART 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 14 Mart 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Yer yerinden oynadı! USGS duyurdu! Endonezya'da Yer yerinden oynadı! USGS duyurdu! Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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