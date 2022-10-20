Son dakika | Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa etti! İYİ Parti'ye geçecek

Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlaşıma uygun olmadan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.

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İYİ PARTİ'YE KATILACAK

Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçeceği parti rozetini, gelecek hafta yapılan Grup Toplantısı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in takacağı belirtildi.

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi