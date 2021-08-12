Son dakika | AK Parti Sözcü Çelik'ten Emirhan Yalçın öldürülmesine ilişkin açıklama: Bu hadise üzerinden provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın isimli gencin Suriyeli 1 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonucu çıkan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür.

Emirhan kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Güvenlik güçlerimiz Emirhan’ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.

Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir.

"SUÇ BİREYSELDİR, HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLARDIR"

Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır.

Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar.

"İNSAN CANINA KAST EDENLER GEREKEN CEZAYI ALACAKTIR"

Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar.

Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır.

Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir.

"PROVAKASYONLARA KARŞI SAĞDUYULU OLMALIYIZ"

Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız.

Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz.

Büyük milletimiz sahip olduğu yüksek ahlaki değerler ve tarihten süzülen tecrübesiyle tüm provokasyonları boşa çıkaracaktır.

"MAZLUMLARIN SIĞINAĞI OLAN DEVLETİMİZ, PROVAKTÖRLERLE MÜCADELE EDECEKTİR"

Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan devletimiz hem mazlumları koruyacak hem de tüm provokatörlerle mücadele edecektir.

Siyasette rekabet tabii ki gereklidir. Ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dili asla muhalefet olarak değerlendirilemez.

Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır.

Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz, ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz.

Tarihi tecrübemiz mazlumları korumaya ve her türlü kaos planını bertaraf etmeye yeter.

Büyük milletimiz insanlık vicdanının temsilcisidir.

"VATANDAŞLARIMIZIN RAHATSIZLIKLARININ HEPSİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Emniyet ve yargı kurumları görevinin başındadır. Kendini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışanlar, milletimizin vicdanına saldırmak isteyenlerdir.

Vatandaşlarımızın şikayetlerinin çözüm yeri emniyet ve yargı kurumlarıdır.

Vatandaşlarımızın rahatsızlıklarının ve kaygılarının hepsini takip ediyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz ve tedbirleri alıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Emirhan Yalçın 18 yaşındaydı ve 10 Ağustos Salı günü Ankara'nın Altındağ'ın ilçesindeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta arkadaşı Ali Yasin Güler ile oturuyordu. Daha sonra Suriye uyruklu olan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın'ı ve Ali Yasin Güler'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin akabinde ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altın alındı. Ancak Emirhan Yalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emirhan gibi olayda yaralanan Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kavgaya karışan Yahya Abdo ile akrabası Muhammed Abdo, ise polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanmasının ardından savcılıkta ifade verdi. Daha sonra ise şüpheliler 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan iki grubun parkta otururken birbirlerine bakarak laf atmaları üzerine başladığı belirtildi. Emirhan Yalçın ise Çubuk ilçesindeki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından göz yaşları arasında Çubuk Belediyesi Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emirhan'ın babası Osman Yalçın zorlukla ayakta durduğu görülürken acılı baba oğlunun tabutuna sarılarak," Oğlum beni neden bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.

Ayrıca cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.