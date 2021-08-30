Son dakika| Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildi
Son dakika haberi... Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Son dakika haberi... Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı ifade edildi.
Süper Lig'in 3. haftasının ardından bir ayrılık da Aytemiz Alanyaspor'da yaşandı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.
Alanyaspor ilk 3 haftada topladığı 3 puanla 13. sırada yer alıyor.
Son olarak Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor art arda gelen başarısız sonuçlar sonrası Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.
ÇAĞDAŞ ATAN KİMDİR?
Çağdaş Atan d. 29 Şubat 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eski milli futbolcu son olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırdı.
Çağdaş Atan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...