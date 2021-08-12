Son dakika | Ankara Emniyet Müdürlüğünden Altındağ açıklaması: 76 şüpheli yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın isimli gencin Suriye uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan ve bölgedeki olaylara karıştıkları belirlenen 76 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayların ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahısların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma / ticareti vb. diğer suçlardan kaydı bulunmaktadır. Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur" Tayfun Altuntaş Editör