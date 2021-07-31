Son dakika | Antalya Manavgat'tan acı haber! Orman yangınında can kaybı 5'e yükseldi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört gündür devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10."

Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021

PAKDEMİRLİ: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yangına müdahale eden iki kahraman kardeşimizi Antalya’da şehit verdik. Acımız çok büyük. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

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