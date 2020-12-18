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  3. Son dakika |Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika |Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Dün Akdeniz'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre  Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.24' olan 3,7 büyüklüğünde deprem yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 104.9 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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