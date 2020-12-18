Son dakika haberi... Dün Akdeniz'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.24' olan 3,7 büyüklüğünde deprem yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 104.9 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.