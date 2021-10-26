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  3. Son dakika...Araç sahiplerinin canını sıkacak haber! Benzin fiyatlarına 28 kuruş zam bekleniyor!

Son dakika...Araç sahiplerinin canını sıkacak haber! Benzin fiyatlarına 28 kuruş zam bekleniyor!

Son dakika... Benzin fiyatlarına yarından itibaren 28 kuruş zam gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası benzin fiyatlarında bir kez daha artış yaşanacak. Dün gelen 44 kuruşluk zammın ardından 8 TL'yi aşan benzin fiyatlarına yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 28 kuruş zam geleceği ifade edildi. 

Motorin ve LPG fiyatlarına zam geleceğine ilişkin bir bilgi bulunmazken ilerleyen günlerde zam yapılacağı belirtiliyor. 

Son dakika...Araç sahiplerinin canını sıkacak haber! Benzin fiyatlarına 28 kuruş zam bekleniyor!

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Öte yandan dün gelen 44 kuruşluk zammın ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,47 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,95 liradan 8,39 liraya, İzmir'de 8,03 liradan 8,47 liraya çıktı.

Son dakika...Araç sahiplerinin canını sıkacak haber! Benzin fiyatlarına 28 kuruş zam bekleniyor!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

{TITLE_STRIP}Son dakika | EPGİS sürücülere kötü haberi verdi: Benzinin litre fiyatına 44 kuruş zam geldi

{TITLE_STRIP}Son dakika | Araç sahiplerine beklenen kötü haber geldi: Motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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