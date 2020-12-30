SON DAKİKA! Aylin Sözer'in katil zanlısı tutuklandı!
Son dakika haberi... Maltepe'deki evinde boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedi yakılan öğretim görevlisi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Son dakika haberi... Maltepe'deki evinde boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedi yakılan öğretim görevlisi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan 48 yaşındaki Aylin Sözer'in cinayet zanlısı 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesine sevk edildi. Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Ayyıldız, 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçuyla tutuklandı.
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