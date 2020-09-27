Azerbaycan'da, cephe hattı ve riskli bölgelerde 24 saat için "Savaş Hali" ilan edildi.

Azerbaycan Meclisi bugün itibariyle önümüzdeki 24 saat için savaş hali ilan etti ve seferberlik duyurusu yaptı. Azerbaycan meclisinde alınan bu son dakika kararı ile birlikte daha sonra uzatılma hakkı saklı olmak üzere Ermenistan saldırılarına ve Ermeni ordusuna karşı resmen savaş halinde olduğunu ilan etmiş oldu.

SAVAŞ HALİ İLANI NE DEMEK?

Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur. Mevcut kanunlardaki hükümlere ilave olarak seferberlik ve savaş halinin gerektirdiği görevler, tüzükte belirlenir.

AZERBAYCAN'DA MGK DA TOPLANDI

Ermenistan - Azerbaycan sınırında hareketlilik sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçelerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladığı belirtildi.

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