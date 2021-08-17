Son dakika | Bakan Dönmez: Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdik. Sinop’ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız."

NE OLMUŞTU?

11 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde sel ve su baskınları meydana gelmiş. Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilenmişti.

17 Ağustos Salı günü saat 11.20 itibarıyla sel felaketinde 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetti. 7 vatandaşın tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

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