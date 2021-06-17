Son dakika | Bakan Koca açıkladı! 1,5 milyonuncu doz aşı 24 saat dolmadan yapıldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 1,5 milyonuncu doz aşının 24 saat dolmadan yapıldığını ifade etti. Dünkü toplam sayının 1 milyon 416 bin 795 olduğunu belirten Bakan Koca, bu hızla büyük yol kat edileceğini vurguladı.

Bakan Koca, 1,5 milyonuncu doz aşının Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde vurulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek."

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