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  4. Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Tarihi kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! İşte yeni tarih...

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Tarihi kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! İşte yeni tarih...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Tarihi kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! İşte yeni tarih...

Bursa'da yaptığı açıklamada 20 Nisan (bugün) yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısı için," Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantının 27 Nisan Çarşamba günü olarak değiştiğini açıkladı. 

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Tarihi kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! İşte yeni tarih...

BAKAN KOCA: TOPLANTININ GÜNÜ DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ"

 

 

 

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Tarihi kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! İşte yeni tarih...

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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