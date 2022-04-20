Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Tarihi kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! İşte yeni tarih...

Bursa'da yaptığı açıklamada 20 Nisan (bugün) yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısı için," Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantının 27 Nisan Çarşamba günü olarak değiştiğini açıkladı.

BAKAN KOCA: TOPLANTININ GÜNÜ DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ"

Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022

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