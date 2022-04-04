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  4. Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı! 19-25 Mart haftalık vaka sayıları belli oldu

Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı! 19-25 Mart haftalık vaka sayıları belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart arasında 100 bin kişi içinde haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı! 19-25 Mart haftalık vaka sayıları belli oldu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," 19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Haritaya göre en yüksek vaka sayısı 547,21 ile Eskişehir'de en az vaka sayısı ise 7,71 ile Van'da tespit edildi. 

İstanbul'da vaka sayısı 196,06, İzmir'de 113,95 Ankara'da 290,83 oldu. 

Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı! 19-25 Mart haftalık vaka sayıları belli oldu

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı: "Yaşadığını ildeki durumu öğrenebilirsiniz" 12-18 Mart haftalık vaka sayıları belli oldu

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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