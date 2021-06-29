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  3. Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: Tren ve otobüs garlarında aşılama başladı

Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: Tren ve otobüs garlarında aşılama başladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, isteyen vatandaşların tren ve otobüs garlarında kurulan merkezlerde aşı olabileceğini söyledi.

Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: Tren ve otobüs garlarında aşılama başladı

Türkiye koronavirüs salgınına karşı aşılamada seferberlikle çalışmalarını sürdürürken vatandaşların aşı olmalarını sağlamak için sanayi kuruluşlarında kurulan mobil aşı merkezlerinin ardından bu kez tren ve otobüs garlarında aşı merkezi kuruldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti  başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli."

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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