Son dakika | Bakan Koca paylaştı! Küçük kız 150'inci saatte kurtarıldı: "Umut hep var"

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden 150 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük bir kız çocuğunun görüntülerini paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem felaketi devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları yedinci günde devam ederken, mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika | Bakan Koca paylaştı! Küçük kız 150'inci saatte kurtarıldı: Umut hep var

"150. SAAT MÜJDESİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı depremden 150 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük bir kız çocuğunun görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, " 150. Saat müjdesi.

Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Adem Metan'ın aktardığı bilgilere göre küçük çocuğumuz Konak Apartmanı enkazından Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından çıkarıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika | Bakan Koca paylaştı! Küçük kız 150'inci saatte kurtarıldı: Umut hep var

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