Son dakika | Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşılama sürecinin hızlandırılması için çaba gösteren ve vatandaşları aşı olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," 3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz." dedi.

3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Ülke genelinde şu ana kadar 33 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

İlk doz aşı uygulanan kişi sayısı 19,4 milyona yaklaşırken bunlardan 13,6 milyonunun ikinci doz aşıları da tamamlandı.

En fazla aşının uygulandığı il, 5,5 milyondan fazla dozla İstanbul oldu. Bu ili yaklaşık 2,7 milyon dozla Ankara, 2,2 milyon dozla İzmir takip etti.

AŞILAMADA ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanlığı aşılama çalışmaları kapsamında, 4 Haziran'da 349 bin 231 olan günlük aşılama dozu, dün saat 19.45 itibarıyla 578 bin 762'ye ulaştı. Böylece, günlük aşılama dozunda bir haftada yüzde 65 artış gözlendi.

Uygulanan günlük doz aşı miktarı, 5 Haziran'da 303 bin 528, 6 Haziran'da 252 bin 720, 7 Haziran'da 358 bin 308, 8 Haziran'da 353 bin 279, 9 Haziran'da 250 bin 462, 10 Haziran'da 557 bin 454 olarak kayıtlara geçmişti.

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