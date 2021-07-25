Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım! 'Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın' diyerek uyardı

Son dakika haberi... Sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadelenin kurallarına uyulmayıp aşı yaptırılmadığı takdirde, salgını durdurmanın uzun sürebileceğini ifade etti.

Getirilen kısıtlamalara, can kaybına ve maddi manevi kayıplara dikkat çeken Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının aşısız yenilemeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19’la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun."

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