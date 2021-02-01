Son dakika... Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması

AFAD verilerine göre Ege Denizi İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında en büyüğü 5,1 olmak üzere 10 deprem meydana geldi. Depremler nedeniyle vatandaşlara korku dolu anlar yaşarken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."

Son dakika... İzmir Karaburun'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi