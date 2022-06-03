Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon değerlendirmesi: Düşüş eğilimine girmiştir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 arttı.

Enflasyonun Nisan ayındaki artışı yüzde 7,25 iken bu oran Mayıs ayında yüzde 2,98 oldu. Söz konusu verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mayıs ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor.

Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor.



Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir. — Dr.Nureddin NEBATİ?? (@NureddinNebati) June 3, 2022

"YÜKSEK ARTIŞLAR VE TEDARİK ZİNCİRLERİNDE OLUŞAN BAZI AKSAKLIKLAR, ENFLASYON ARTIŞLARINDA DA TEMEL BİR ROL OYNUYOR"

Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor.

Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

"ENFLASYONDAKİ GEVŞEMEYİ OLUMLU YÖNDE DESTEKLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

"VATANDAŞLARIMIZIN ENFLASYON BASKISI ALTINDA EZİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!

Son dakika! TÜİK açıkladı: Enflasyon rakamları belli oldu!

İstanbul'un enflasyon rakamları belli oldu! 24 yılın en yüksek seviyesinde!