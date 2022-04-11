Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması: Hedefimiz makul seviyelere düşürmek

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de İş Dünyası Buluşması programına katıldı. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada Mardin'e yapılan yatırımlar, enflasyon ve ekonomideki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Enflasyondaki artışın geçici olduğunu belirten Bakan Nebati, fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mardin'e yönelik destekleri 11 kat artırdık. Birlik ve kooperatiflere ciddi bir kaynak artırdık. Ziraat Bankası önceliğinde sulamaya hazır alanlarının kanal projelerinin tamamlanması için projeyi ilan ettik. Biz bütün çiftçi su birlikleri kooperatifleri bu imkandan faydalanacak adımları hızlı hareket etmelerini rica ediyoruz. Sulama kanalları tamamladık. Tarımsal sulamada çok sayıda uygulamaları peşi sıra açıkladık.

"305 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAYI ÖNGÖRMEKTEYİZ"

Mardin yıllık ortalama 3 bin saat güneşlenme süresine sahip. Rahatlıkla güneş enerjisinden faydalanacak çalışmaları yapmamız lazım. Bu yıl yağmur yağdı. Mardin turizm merkezi, tarım merkezi aynı zamanda sanayisiyle ön planda olan bir şehir. Yüzde 61'i genç bunları istihdam etmemiz lazım.

305 teşvik belgesi ile yaklaşık 305 bin kişiye istihdam sağlamayı öngörmekteyiz.

Mardin'e 7.5 milyarlık kurumsal kredi kullandırdık. Bu bölge, Türkiye kalkınacak. Türkiye 21. yy hak ettiği seviyeleri en hızlı şekilde yakalayacak iddiamız var. Türkiye'nin stratejik konumunun sağladığı faydalardan maksimum faydalanma iddiamız var.

"CUMHURBAŞKANINA, BÜROKRASİYE GÜVENİN"

Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil. Somut projeler atılmış adımlar ülkenin nereden nereye geldiğini kanıtlayan net rakamlarla ortaya koyduk. 21. yy damga vuran bir Türkiye'yiz. Biz kendimize güveniyoruz, siz kendinize güvenin, Cumhurbaşkanına güvenin, bürokrasiye güvenin. Yeni Türkiye ekonomisi modelini 20 Aralık'ta sizlerle paylaştık. Zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi bilerek adımlarımızı atıyoruz.

"HER TÜRLÜ ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜCÜMÜZ VE ÖZGÜVENİMİZ VAR"

Birçok alanda önemli kazanımlar elde ettik. Biz başarılarının altına imza attıkça bizi karalıyorlar.

İşsizlik açıklandı 10.7'ye düştü. Salgın başladığından işsizlik patlayacak, fabrikalar kapanacak diyorlardı. Her türlü zorluğun üstesinden gelecek gücümüz ve özgüvenimiz var.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek.

Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur.

"ENFLASYONDAKİ BU ARTIŞIN GEÇİCİ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Küresel gelişmeler ve savaşın etkisiyle artan girdi maliyetleri yılık enflasyonu mart ayında 61.1 seviyesine yükselmesine sebep oldu. Enflasyondaki yükselişe bağlı olarak fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerinin kötüleştiği bir dönemi yaşadık bunun farkındayız

Son dönemde tüketici enflasyondaki artışta döviz kuru ve emtia fiyatları arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığı için enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz.

Fiyat artışlarındaki vatandaşlarımıza sınırlı yansımasına yönelik adımları atmaya devam ediyoruz. Elektrikte KDV indirimi yaptık. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve sağlık bitkilerine ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.

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