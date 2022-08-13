Son dakika |Bakan Soylu duyurdu! Suriye Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası tepki çeken olay! Protestocular Türk bayrağını yaktı