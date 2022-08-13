Son dakika |Bakan Soylu duyurdu! Suriye Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.'nin yakalandığını bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."

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