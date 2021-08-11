Son dakika | Bakanlıktan sel bölgeleri için önemli uyarı!

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın sebebiyle vatandaşlara güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir.

Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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