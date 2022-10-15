Son dakika | Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Koca hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...

Dün akşam saat 18.15 sıralarında Bartın'ın Amasra ilçesindeki Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine maden ocağına il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel yönlendirildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye intikal etti.

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BAKAN KOCA ACI HABERİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." dedi.

PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERİN İSİMLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada hayatını kaybeden işçilerin bazılarının isimlerini açıkladı.

Vedat edenlerin isimleri şöyle:

Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaban, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Ayyıldız.