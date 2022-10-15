Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da acı haberi verdi: Can kaybı 41'e yükseldi

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle fevkalade üzgünüz. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulanlara acil şifalar diliyorum. Bir yandan arama kurtarma yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir.

Bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumluları idari ve adli soruşturma ile ortaya çıkarılacaktır. Bunlara zaten başlanmıştır. Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı, en son 41. işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu.

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NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlaması yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Solyu'nun açıklamasına göre 40 işçi hayatını kaybetti.